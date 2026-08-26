A pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (25), mostra a senadora Professora Dorinha (UNIÃO), e o deputado federal Vicentinho Júnior (PSDB) liderando a disputa para o Governo do estado, nas Eleições 2026. Segundo o último resultado, Dorinha aparece com 37%, enquando Vicentinho tem 28%, seguido por Laurez Moreira (PSD), com 7%. Ataídes de Oliveira (NOVO) registra 3% e Subtenete Luiz Carlos (DEMOCRATA), 2%.\nVeja no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Quaest divulga pesquisa para o governo do Tocantins\nO levantamento, encomendado pela TV Anhanguera, ouviu 804 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível d e confiança chega a 95%.\nVeja, abaixo, os resultados da pesquisa estimulada, em que a Quaest mostra a lista de candidatos aos eleitores entrevistados.