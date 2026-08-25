Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (25) mostra o senador Eduardo Gomes (PL) e o deputado federal Gaguim (União) na liderança da disputa pelas duas vagas do Tocantins no Senado nas eleições de 2026. No cenário que reúne as intenções para as duas cadeiras, Gomes aparece com 14%, seguido por Gaguim, com 13%. Paulo Mourão (PT) registra 9% e Alexandre Guimarães (MDB), 8%.\nVeja no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Quaest divulga pesquisa para o Senado pelo Tocantins\nO levantamento, encomendado pela TV Anhanguera, ouviu 804 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança chega a 95%.\nNas eleições deste ano, o Tocantins elegerá dois senadores. Por isso, cada eleitor poderá escolher dois candidatos diferentes para o Senado.