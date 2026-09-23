Professora Dorinha (União); Vicentinho Júnior (PSDB) e Laurez Moreira (PSD) (Reprodução/Arte JTo)\nPesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (23) mostra como está a intenção de votos dos tocantinenses para o governo do estado e os índices de aprovação e desaprovação da gestão de Wanderlei Barbosa (Republicanos). O levantamento foi encomendado pela TV Anhanguera.\nA nova pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (23) aponta a Professora Dorinha (União) na liderança da corrida para governador(a) com 42% das intenções de voto no primeiro turno (eram 37% no levantamento de 24 de agosto). Em segundo lugar aparece o deputado federal Vicentinho Júnior (PSDB), que soma 29% (eram 28%).\nNa sequência do levantamento estimulado, Laurez Moreira (PSD) registra 7% (eram 7%), seguido por Siqueira Campos Jr. (Democrata), que pontua com 6% (não pontuava ou não constava na rodada anterior). Ataídes de Oliveira (NOVO) tem 3% (eram 3%). Os candidatos Du Pereira (DC) e Prof. Witer Naves (PSOL) não pontuaram, permanecendo em 0% (ambos era 0%).