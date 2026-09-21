Professor Witer Naves (Reprodução/Instagram Prof. Witer)\nA criação de um Banco de Fomento com recursos a fundo perdido para pequenas e médias empresas, a estruturação de uma rede solidária de desenvolvimento regional e o fim da divisão do governo em secretarias isoladas representam as principais bandeiras defendidas pelo candidato Professor Witer Naves (PSOL Rede) na série de entrevistas da TV Anhanguera exibida no sábado (19).\nO postulante participou do bloco do Jornal Anhanguera 1ª Edição (JA1) reservado aos nomes com índices inferiores a 5% de intenção de voto na pesquisa Quaest mais recente.\nVeja no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Witer Naves (Psol/Rede), é o candidato ao governo do TO entrevistado no JA1\nDurante a gravação de dois minutos, o candidato estabeleceu as prioridades de sua plataforma a partir de três princípios de plano de governo. Em seu pronunciamento, sustentou que a administração estadual precisa de um novo rumo e assegurou que sua candidatura busca colocar as demandas da população tocantinense no centro de todas as ações públicas.