O prefeito de Dianópolis, José Salomão Jacobina (PT), renunciou ao cargo para disputar uma vaga de deputado federal pelo Tocantins. Com a saída do político, o vice-prefeito Hormides Rodrigues Neto (União Brasil) assumiu a chefia do Executivo municipal.\nA renúncia de José Salomão foi formalizada nesta terça-feira (31), durante sessão na Câmara de Vereadores do município, conforme a assessoria do ex-gestor. Hormides Rodrigues deverá completar o mandato da chapa, que se estende até o dia 31 de dezembro de 2028.\nExoneração no alto escalão: comandante-geral da PM e secretário deixam cargos no Tocantins\nMais de 9 mil motoristas renovaram CNH automática no estado, segundo Detran\nEm caso de ausência de Hormides, a linha sucessória estabelece que o presidente da Câmara de Vereadores, Jurimar José Trindade (PDT), assume a prefeitura interinamente.