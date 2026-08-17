Eleitores que pretendem votar fora do domicílio eleitoral nas Eleições Gerais de 2026 têm até esta quinta-feira (20) para solicitar o voto em trânsito. A modalidade permite que o eleitor vote em outra cidade durante o período eleitoral, desde que esteja temporariamente fora de seu domicílio e permaneça em território nacional.\nO primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro, quando os eleitores escolherão governador, vice-governador, deputados estaduais e federais, senador e presidente da República. Se houver segundo turno para os cargos de governador e presidente, a votação será realizada em 25 de outubro.\nComo solicitar\nA habilitação para votar em trânsito pode ser solicitada de duas formas:\nOnline: pelo Autoatendimento Eleitoral, para eleitores que já têm a biometria cadastrada;