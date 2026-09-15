Candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Paulo Mourão participou nesta terça-feira (14) do Bom Dia Tocantins, da TV Anhanguera, e apresentou propostas para saúde, transparência no orçamento público, relações de trabalho, segurança e regularização fundiária.\nVeja no Bom Dia Tocantins: BDT entrevista Paulo Mourão, candidato ao Senado Federal\nA entrevista faz parte da cobertura das eleições de 2026 realizada pela emissora e abordou temas relacionados às principais demandas do estado e à atuação que Mourão pretende desenvolver no Senado Federal. Deputado federal, Paulo Mourão também já ocupou o cargo de prefeito de Porto Nacional.\nNa área da saúde, o candidato defendeu investimentos em medicina preventiva para reduzir casos de doenças como acidente vascular cerebral (AVC), infarto, câncer, diabetes e hipertensão.