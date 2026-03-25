O vice-prefeito de Palmas, Carlos Velozo (Podemos), anunciou sua pré-candidatura ao Senado pelo Tocantins em publicação nas redes sociais. Em vídeo, ele afirma que não foi uma decisão simples, mas um chamado para continuar servindo o estado.\nAceitar uma decisão pública nunca é uma decisão simples. É um chamado que exige coragem, responsabilidade e, acima de tudo, propósitos. Hoje eu coloco meu nome à disposição como pré-candidato ao Senado pelo Tocantins para dar opção ao cidadão de bem”, afirmou o vice-prefeito na publicação.\nA publicação foi feita na última sexta-feira (20). Pastor em Palmas, Carlos Velozo disputou um cargo político pela primeira vez como candidato a vice-prefeito, ao lado de Eduardo Siqueira Campos (Podemos), em 2024.\nConselho definiu por Caiado como presidenciável do PSD\nLula desiste de Noleto e busca articulador para substituir Gleisi