As convenções dos partidos NOVO e PSD aconteceram na noite desta terça-feira (4), em Palmas (Kaliton Mota/Anne Acioli/Tv Anhanguera)\nOs partidos Novo e Partido Social Democrático (PSD) oficializaram, nesta terça-feira (4), as candidaturas de Ataídes Oliveira e Laurez Moreira ao Governo do Tocantins para as eleições deste ano. As definições ocorreram durante as convenções estaduais das duas legendas.\nAlém dos principais nomes lançados pelos partidos no estado, também foram definidos os candidatos a vice-governador e ao Senado Federal.\nCandidatura do Novo\nO Partido Novo confirmou o nome do empresário e ex-senador Ataídes Oliveira para disputar o Palácio Araguaia. A chapa majoritária terá a Subtenente Rosileia Dias (Novo) como candidata a vice-governadora e o Coronel Nilton Santos (Novo) na disputa por uma vaga no Senado Federal.