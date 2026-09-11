No Tocantins, 49.318 eleitores aptos a votar ainda não têm cadastro biométrico. O número representa 4,17% do eleitorado estadual. Ao todo, o estado tem 1.182.768 eleitores aptos, dos quais 1.133.450 (95,83%) já possuem biometria cadastrada.\nA biometria é utilizada pela Justiça Eleitoral para aumentar a segurança do processo e confirmar a identidade do eleitor.\nQuem possui o cadastro biométrico terá a identidade verificada por meio da impressão digital. Já os eleitores que não fizeram a biometria poderão votar normalmente, após a conferência dos documentos pelos mesários.\nNo dia da votação, é obrigatória a apresentação de um documento oficial com foto ou do e-Título com fotografia.\nComo consultar a situação eleitoral\nOs eleitores podem verificar se possuem biometria cadastrada e consultar a situação do título pelo aplicativo e-Título ou pelo Autoatendimento Eleitoral no site do Tribunal Regional Eleitoral.