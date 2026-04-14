O ex-governador do Tocantins Mauro Carlesse (PSD) aparece em vídeo publicado nas redes sociais confirmando o lançamento de sua pré-candidatura ao Senado nas eleições de 2026. A articulação parte do PSD, que passa a colocar o nome do político no cenário da disputa majoritária no estado.\nNa gravação divulgada no Instagram, Carlesse fala diretamente ao público e sinaliza intenção de retornar ao debate político-eleitoral, após período afastado de cargos públicos. O conteúdo circula entre aliados e apoiadores como marco inicial da movimentação pré-eleitoral.\nO lançamento ocorre em meio a um contexto de investigações relacionadas à sua gestão à frente do governo do Tocantins. Conforme já noticiado, o ex-governador figura entre os réus em processo que apura a atuação de uma suposta organização criminosa no âmbito da administração estadual. O caso tramita na Justiça e ainda se encontra em fase inicial.