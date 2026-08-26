O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente na disputa pelo Palácio do Planalto entre os eleitores do Tocantins, com 37% das intenções de voto no principal cenário estimulado de primeiro turno, contra 32% do senador Flávio Bolsonaro (PL). Os dados integram a pesquisa do instituto Quaest, encomendada pela TV Anhanguera e divulgada nesta quarta-feira (26).\nNessa simulação, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), alcança 7% da preferência do eleitorado tocantinense. Na sequência aparecem Renan Santos (Missão), com 3%, e o escritor Augusto Cury (Avante), com 2%. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Samara (UP), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Clariana Barão (DC) registram 1% cada.\nOs candidatos Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU) e Rui Costa Pimenta (PCO) não pontuaram. Votos em branco, nulos ou eleitores que declaram não comparecer às urnas somam 5%, enquanto os indecisos chegam a 10%.