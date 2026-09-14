Laurez Moreira (PSD), candidato ao Governo do Tocantins, foi o primeiro a ser entrevistado pela TV Anhanguera entre os concorrentes ao Palácio Araguaia. A entrevista ocorreu nesta segunda-feira (14), durante o Jornal Anhanguera 1ª Edição (JA1), e abordou propostas para áreas como saúde e gestão pública.\nVeja no JA1: Confira a entrevista com o candidato ao governo do Tocantins, Laurez Moreira do PSD\nDurante a entrevista, Laurez defendeu a regionalização da saúde no Tocantins, com uma gestão descentralizada e a conclusão de obras em hospitais do Estado. Segundo o candidato, a proposta busca organizar a oferta dos serviços de saúde de acordo com as necessidades de cada região, evitando a concentração dos atendimentos em Palmas e reduzindo a necessidade de deslocamento de pacientes.\nNa distribuição de obras e convênios, Laurez defendeu a adoção de critérios objetivos para definir os municípios beneficiados. Segundo o candidato, os investimentos devem considerar a vocação de cada região, como o turismo, além das necessidades locais. Ele também propôs ampliar as parcerias com as prefeituras para estruturar as cidades e valorizar as características de cada município.