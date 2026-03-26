O vice-governador Laurez Moreira (PSD) anunciou sua pré-candidatura ao Governo do Tocantins durante um evento em Palmas. O anúncio foi feito em reunião com líderes do partido, incluindo o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.\nDurante o anúncio, nesta quarta-feira (25), Kassab destacou o apoio para que Laurez dispute o governo do Tocantins. “Esse sonho vai ser realizado. Você vai ser governador”, afirmou.\nO vice-governador Laurez assumiu o governo pela primeira vez em 2023. Depois disso, Wanderlei Barbosa propôs uma emenda à Constituição Estadual para permanecer no cargo mesmo durante viagens. O texto foi aprovado em 2024.\nPastor Carlos Velozo anuncia pré-candidatura ao Senado pelo Tocantins\nConselho definiu por Caiado como presidenciável do PSD\nEm 2025, Wanderlei foi afastado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) por cerca de três meses, período em que era alvo de investigação por suposto desvio de recursos públicos em contratos para a compra de cestas básicas durante a pandemia de Covid-19. A polícia investiga um possível prejuízo de R$ 73 milhões aos cofres públicos.