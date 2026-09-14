O candidato ao Senado pelo União Brasil, Carlos Gaguim, foi entrevistado nesta segunda-feira (14) no Bom Dia Tocantins, da TV Anhanguera. Durante a participação, o candidato falou sobre a disputa eleitoral e apresentou propostas voltadas ao desenvolvimento do Tocantins.\nVeja no Bom Dia Tocantins: BDT entrevista Carlos Gaguim, candidato ao Senado Federal\nA entrevista faz parte da cobertura das eleições de 2026 realizada pela emissora e abordou temas relacionados às principais demandas do estado e à atuação que Gaguim pretende desenvolver no Senado Federal. Deputado federal, Gaguim já ocupou o cargo de governador do Tocantins e também foi presidente da Assembleia Legislativa.\nDurante a entrevista, o candidato falou sobre sua relação com os municípios tocantinenses e defendeu uma atuação voltada à destinação de recursos e à articulação de investimentos para o estado.