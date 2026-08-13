O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi filiado ao partido do MBL, o Missão, sem ter conhecimento disso, o que atrapalha o registro de sua candidatura presidencial, que seria feita por sua equipe nesta quinta-feira (13).\nOs advogados do candidato afirmam que vão buscar uma ordem judicial para restabelecer a filiação dele ao PL. Segundo a advogada e ex-ministra Maria Claudia Bucchianeri, a filiação à revelia é um crime.\nDemocrata lança subtenente Luiz Carlos na disputa pelo Palácio Araguaia\nCandidata a vice-governadora pelo PSOL declara R$ 2 bilhões por engano à Justiça Eleitoral\nUnião Brasil lança Professora Dorinha, e PSDB confirma Vicentinho Júnior na disputa pelo governo do TO\nSegundo os dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Flávio foi filiado ao Missão na quarta-feira (12), o que automaticamente cancela sua filiação ao PL na mesma data.