O Democracia Cristã (DC) oficializou a candidatura do empresário Du Pereira ao Governo do Tocantins nas eleições de 2026. A convenção partidária aconteceu em 27 de julho, mas o anúncio do nome ocorreu nesta quarta-feira (5), durante uma coletiva de imprensa.\nJornalista, radialista e empresário, Du Pereira havia anunciado inicialmente a pré-candidatura a deputado estadual. Com a decisão do partido, ele passa a disputar o Palácio Araguaia.\nA minha principal pauta é cuidar do tocantinense como ele precisa ser cuidado, reduzir impostos, tributos e trazer indústrias para o nosso estado", afirmou.\nO Democracia Cristã não terá coligação no Tocantins. O candidato a vice-governador da chapa ainda não recebeu definição.\nEx-tesoureiro da Câmara de Araguanã é condenado por desviar dinheiro público para jogos de azar