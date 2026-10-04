Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vão disputar o segundo turno das Eleições 2026 para a Presidência da República. Os dois candidatos foram os mais votados no primeiro turno, realizado neste domingo (4), e voltam às urnas no dia 25 de outubro.\nOs eleitores voltarão às urnas para escolher entre Lula Inácio e Flávio Bolsonaro quem ocupará a Presidência da República. A votação será realizada das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, assim como no primeiro turno. O candidato que obtiver a maioria dos votos válidos será eleito presidente da República.\nDe acordo com a Justiça Eleitoral, Flávio Bolsonaro obteve 56.091.943 votos, totalizando 47,04% dos votos válidos. Luiz Inácio recebeu mais de 53.828.370 votos, o que representa cerca de 45,14%dos votos válidos.\nQuem é Lula Inácio