Há 10 dias do 1º turno das Eleições de 2026, marcado para 4 de outubro, muitos eleitores ainda não sabem em quantos candidatos devem votar. A votação será realizada das 8h às 17h pelo horário oficial de Brasília, em todo o país. O encerramento da votação ocorrerá às 17h, desde que não haja eleitores na fila.\nNeste 1º turno, o eleitor deverá escolher seis candidatos e eles estarão organizados na seguinte sequência:\nDeputado federal: são quatro dígitos;\nDeputado estadual ou distrital: cinco dígitos;\nSenador - primeira vaga: três dígitos;\nSenador - segunda vaga: três dígitos;\nPresidente da República: dois dígitos.\nAté quando candidatos têm proteção contra prisão? Veja o que diz a lei\nLula tem 37% e Flávio Bolsonaro 35% entre eleitores do TO\nLembrando que não é possível votar de forma separada para vice-presidente ou vice-governador. É permitido que o eleitor leve uma colinha eleitoral anotada em um papel. Isso deixa o momento da votação mais organizado e tranquilo. O uso do celular dentro da cabine de votação é proibido.