Os eleitores do Tocantins elegeram neste domingo (4) Eduardo Gomes (PL) e Alexandre Guimarães (MDB) para representar o estado no Senado Federal pelos próximos oito anos. Gomes foi reeleito, enquanto Guimarães conquistou o primeiro mandato na Casa.\nA eleição define a nova composição da bancada tocantinense no Senado a partir de 2027. Eduardo Gomes seguirá no cargo por mais oito anos, enquanto Alexandre Guimarães deixará a Câmara dos Deputados para assumir uma cadeira no Senado.\nDe acordo com a Justiça Eleitoral, Eduardo Gomes recebeu mais de 450.191 mil votos, o que representa 27,22%% dos votos válidos. Alexandre Guimarães teve 316.786 mil votos, totalizando 19,16% dos votos válidos.\nProfessora Dorinha e Vicentinho disputam o segundo turno pelo governo do Tocantins\nTocantins contabiliza 16 ocorrências de crimes e irregularidades eleitorais