A Justiça Eleitoral disponibilizará o voto em trânsito em apenas duas cidades tocantinenses nas Eleições 2026. A modalidade poderá ser utilizada em Palmas e Araguaína, municípios com mais de 100 mil eleitores, conforme as regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).\nO voto em trânsito permite que eleitores votem temporariamente em um município diferente daquele onde possuem domicílio eleitoral, desde que permaneçam em território nacional no dia da eleição. O prazo para solicitar a habilitação começou nesta segunda-feira (20) e segue até 20 de agosto. O pedido pode ser feito pelo Autoatendimento Eleitoral, para quem possui biometria cadastrada, ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral.\nQuais cidades terão voto em trânsito?\nNo Tocantins, o serviço estará disponível apenas em:\nPalmas\nAraguaína