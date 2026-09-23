Nova rodada da pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (23) mostra como está a disputa pelo Senado no Tocantins. O levantamento foi encomendado pela TV Anhanguera.\nO cenário apontado na disputa pelas duas vagas no Senado Federal nas eleições de 2026 traz na combinação de votos totais — que unifica as menções para a primeira e a segunda vagas em uma base de 100% —, o senador Eduardo Gomes (PL) liderando com 18% das intenções de voto (eram 14% no levantamento de 25 de agosto), seguido pelo deputado federal Gaguim (União), que soma 16% (eram 13%).\nNa sequência do levantamento estimulado de votos totais combinados, Alexandre Guimarães (MDB) aparece com 11% (eram 8%), à frente de Eli Borges (Republicanos), que alcança 8% (eram 4%). Paulo Mourão (PT) pontua com 7% (eram 9%). Vanderlei Luxemburgo (Podemos) e Ronaldo Dimas (Podemos) registram 6% cada (eram 5% e 6%, respectivamente).