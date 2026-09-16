O senador e candidato à reeleição Eduardo Gomes (PL) participou, nesta quarta-feira (16), do Bom Dia Tocantins, da TV Anhanguera, onde apresentou propostas para um novo mandato e fez um balanço da atuação no Senado. Durante a entrevista, ele citou a participação em ações durante a pandemia, investimentos para a saúde no Tocantins, projetos relatados no Congresso e rebateu questionamentos sobre uma investigação da Polícia Federal envolvendo um ex-assessor.\nVeja no Bom Dia Tocantins: Candidato ao Senado, Eduardo Gomes (PL), é entrevistado no BDT\nA entrevista faz parte da cobertura das eleições de 2026 realizada pela emissora e abordou temas relacionados às principais demandas do estado e à atuação que Eduardo Gomes pretende desenvolver no Senado Federal. O senador também já ocupou o cargo de deputado federal pelo Tocantins.