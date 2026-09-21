Empresário Du Pereira oficializa candidatura ao governo (Reprodução/Instagram Du Pereira)\nA prioridade no atendimento hospitalar para os moradores do estado, a recuperação da infraestrutura com atração de indústrias e a valorização de estudantes e professores representam as principais bandeiras defendidas pelo candidato Du Pereira (Democracia Cristã) na série de entrevistas da TV Anhanguera exibida neste sábado (19).\nO postulante participou do bloco do Jornal Anhanguera 1ª Edição (JA1) reservado aos nomes com índices inferiores a 5% de intenção de voto na pesquisa Quaest mais recente.\nVeja no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Du Pereira (DC), candidato ao governo do Tocantins, é entrevistado no JA1\nDurante a gravação de dois minutos, o empresário e comunicador concentrou suas falas nas demandas sociais e econômicas do estado. Em seu pronunciamento, sustentou que o Tocantins possui riquezas que precisam beneficiar a própria população e assegurou que sua candidatura surge para alterar a realidade das promessas eleitorais não cumpridas.