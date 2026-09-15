A conclusão do Hospital Geral de Araguaína entre as prioridades dos primeiros 100 dias de uma eventual gestão está entre os principais compromissos apresentados pela candidata Professora Dorinha (União) durante entrevista à TV Anhanguera nesta terça-feira (15). A senadora também apresentou propostas para educação, saúde, segurança pública e gestão administrativa.\nSegundo Dorinha, o hospital de Araguaína, que terá previsão de 400 leitos, está mais avançado entre as obras da área da saúde e poderá entrar em funcionamento primeiro. A candidata afirmou que a expectativa é encerrar o ano com 90% da construção concluída.\nAlém da unidade de Araguaína, Dorinha citou a conclusão de hospitais em Palmas e Gurupi e novas estruturas para atendimento na saúde. A maternidade de Palmas, atualmente em construção por meio de parceria público-privada, também aparece entre as prioridades apresentadas.