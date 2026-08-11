O Democrata lançou o subtenente da reserva da Polícia Militar do Tocantins Luiz Carlos Ferreira da Silva como candidato ao Governo do Estado nas Eleições 2026. O registro da chapa, que tem Jair Medeiro como candidato a vice-governador, acabou encaminhado à Justiça Eleitoral na segunda-feira (10).\nLuiz Carlos entra na disputa pelo Palácio Araguaia como uma candidatura própria do Democrata. Esta será a primeira vez que o militar concorrerá ao cargo de governador do Tocantins. A chapa ainda precisa seguir os trâmites de análise da Justiça Eleitoral.\nQuem é Luiz Carlos\nLuiz Carlos Ferreira da Silva é subtenente da reserva da Polícia Militar do Tocantins. A trajetória profissional ligada à segurança pública marca o perfil do candidato, que agora estreia em uma disputa pelo comando do Estado.\nA candidatura coloca um representante da carreira militar entre os nomes que buscam espaço na sucessão estadual este ano.