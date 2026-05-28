O Democracia Cristã (DC27-TO) oficializou a chapa de pré-candidatos para as eleições de 2026 no Tocantins e apresentou nomes para disputa ao Governo do Estado, Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa. O lançamento ocorreu durante evento partidário realizado na última quarta-feira (21).\nO empresário Marcos Souza apareceu como pré-candidato ao Governo do Tocantins. Já o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar Nilton Santos e o apóstolo Flávio Braga passaram a integrar a chapa como pré-candidatos ao Senado Federal.\nMPTO busca provas em SP contra Santa Casa que gere as UPAs de Palmas\nPEC do fim da escala 6x1 propõe manter hora extra em dobro aos domingos; veja perguntas e respostas\nA legenda também confirmou sete nomes para disputa à Câmara dos Deputados e outros 16 para a Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto).