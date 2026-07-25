As convenções partidárias estão liberadas e quatro partidos já definiram datas no Tocantins. Período para que partidos e federações realizem encontros para oficializar candidatos para as eleições de 2026 termina no dia 5 de agosto.\nNeste ano, eleitores vão às urnas para eleger candidatos nos cargos de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual ou distrital.\nA federação formada por PSOL e REDE no Tocantins confirmou a candidatura do professor Witer Naves (PSOL) ao governo do Tocantins, em anúncio durante convenção realizada nesta segunda-feira (20), em Palmas.\nWinter é geógrafo e servidor público e vai disputar um cargo eletivo pela primeira vez.\nPrefeitura de Palmas altera estrutura da Saúde e redistribui cargos; veja o que muda