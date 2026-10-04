O 1º turno das eleições acontece neste domingo (4) e, os eleitores que estiverem fora do domicílio eleitoral e não puderem comparecer às urnas podem justificar a ausência diretamente pelo aplicativo e-Título. A opção fica disponível no horário da votação, das 8h às 17h.\nSegundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o procedimento pelo celular não exige o envio de documentos que comprovem o motivo da falta.\nCada turno, uma justificativa\nDurante as eleições, cada justificativa vale somente para o turno em que o eleitor estiver fora do domicílio eleitoral. Ou seja, quem deixar de votar no 1º e no 2º turno deverá apresentar uma justificativa para cada ausência.\nComo justificar pelo aplicativo e-Título:\nAcesse o e-Título e faça login;\nAtive a localização;\nSelecione "Justificativa de ausência";\nEscolha o turno que deseja justificar (1º turno – Eleições 2026);