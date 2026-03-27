A senadora Professora Dorinha (União Brasil) oficializou, nesta sexta-feira (27), sua pré-candidatura ao Governo do Tocantins. O anúncio ocorreu durante um evento político na sede da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), em Palmas, e reuniu as principais lideranças do estado. Embora já tivesse indicado a intenção de disputar o cargo em suas redes sociais, o ato de hoje marcou o lançamento formal da jornada eleitoral.\nO evento contou com uma expressiva demonstração de força política. Estiveram presentes o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos); o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira (Podemos); o senador Eduardo Gomes (PL); o deputado federal Carlos Gaguim (União Brasil), além de deputados estaduais, prefeitos e vereadores de diversas regiões do estado.\nEm seu discurso, Dorinha enfatizou sua trajetória na área pública e a possibilidade de se tornar a primeira mulher a comandar o Executivo estadual. “Estou pronta para caminhar nesse estado e fazer uma história diferente no Tocantins, pois teremos a primeira mulher governadora. Hoje, se ocupo posições importantes nacionalmente, eu faço com o caminho que a educação abriu para mim, e eu quero isso para todo mundo”, afirmou a pré-candidata.