A Rede Anhanguera promove nesta terça-feira (29) um debate com os candidatos ao Governo do Tocantins. O encontro será realizado nos estúdios da emissora, em Palmas, a partir das 22h15, com mediação da jornalista Jocyelma Santana.\nOnde assistir: o debate terá transmissão ao vivo pelo g1.\nO debate tem como objetivo ampliar a discussão sobre as propostas para o estado e permitir que os eleitores conheçam as ideias, prioridades e planos dos candidatos para o governo estadual.\nAs eleições 2026 serão realizadas em outubro. O primeiro turno acontece no dia 4 de outubro, neste domingo. Caso haja a necessidade de segundo turno para presidente ou governador, a nova votação será realizada em 25 de outubro. As datas foram definidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).\nEleições 2026: Veja documentos aceitos e o que conferir antes das eleições