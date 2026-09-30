Quatro candidatos ao governo do Tocantins participaram, nesta terça-feira (29), do debate promovido pela TV Anhanguera para apresentar propostas e confrontar planos de gestão para o estado. O encontro reuniu Laurez Moreira (PSD), Professor Witer Naves (PSOL), Professora Dorinha (União Brasil), e Vicentinho Júnior (PSDB).\nVeja o debate da TV Anhanguera na íntegra: Candidatos ao governo do Tocantins participam de debate\nAo longo da transmissão, os concorrentes debateram temas como segurança pública, saúde, funcionalismo público, gestão e combate à corrupção.\nO debate foi dividido em quatro blocos com perguntas diretas entre os concorrentes. Em todas as etapas, cada participante teve direito a fazer uma pergunta e responder a outra. O primeiro e o terceiro blocos contaram com temas livres. No segundo e no quarto, as perguntas abordaram assuntos definidos pela produção e sorteados ao vivo.