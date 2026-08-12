A candidata a vice-governadora do Tocantins pela Federação PSOL Rede, Lúcia Viana, declarou inicialmente à Justiça Eleitoral um patrimônio de aproximadamente R$ 2,075 bilhões. Segundo a Federação, o valor decorre de um erro material no preenchimento da declaração de bens apresentada no registro da candidatura. O patrimônio correto da candidata, conforme informado pelo partido, soma cerca de R$ 2,07 milhões.\nNa declaração apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lúcia Viana diz possuir três carros, três imóveis residenciais, um prédio comercial e uma chácara. Todos os imóveis estão localizados em Palmas. Na consulta feita pelo Jornal do Tocantins nesta quarta-feira (12), as contas da candidata ainda aguardavam julgamento.\nA picape, uma Fiat Strada, ano 2007, está avaliada nas contas eleitorais em R$ 15 milhões. O valor declarado para o veículo chama atenção por estar muito acima da referência de mercado para modelos desse ano, segundo a tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), que indica valor médio de cerca de R$ 30 mil.