O empresário e ex-senador Ataídes Oliveira (Novo) anunciou pré-candidatura ao governo do Tocantins e afirmou que a decisão de disputar o cargo ocorre por “consciência”, e não por projeto de poder. Ele cita crises, escândalos e instabilidade política no estado como motivação.\nApesar de publicar um vídeo sobre o tema no Instagram nesta terça-feira (17), Ataídes já articulava a pré-candidatura em outras redes sociais e nos bastidores. "Colocar meu nome na política nunca foi um projeto de poder. Foi uma decisão de consciência”, afirmou.\nGovernador do TO anuncia isenção de IPVA para veículos elétricos e híbridos até 2027\nNova superintendente assume SPU no Tocantins com foco em regularização fundiária e gestão de imóveis da União\nEduardo Siqueira Campos reorganiza prefeitura e cria novas secretarias em Palmas