O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Amélio Cayres de Almeida (Republicanos), anunciou nesta sexta-feira (27), por meio de um vídeo em sua conta no Instagram, sua pré-candidatura ao Governo do Tocantins.\nNo anúncio, Amélio Cayres ressaltou que não se trata apenas de uma possibilidade, mas de uma candidatura concreta.\nAtaídes Oliveira anuncia pré-candidatura a governador do Tocantins e fala em 'decisão de consciência'\nKassab crava apoio e lança Laurez Moreira como pré-candidato ao Governo do Tocantins\nPastor Carlos Velozo anuncia pré-candidatura ao Senado pelo Tocantins\nVida pública\nEle iniciou sua trajetória política em 1996, quando foi eleito prefeito de Esperantina (TO), sendo reeleito em 2000. Em 2006, conquistou seu primeiro mandato como deputado estadual e atualmente cumpre seu quinto mandato consecutivo. Amélio Cayres se filiou ao Republicanos em março de 2022.