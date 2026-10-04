O 1º turno das eleições acontece neste domingo (4). Os eleitores vão às urnas para escolher os candidatos a presidente, governador, senador, deputado estadual e deputado federal.\nPara votar, é necessário apresentar um documento pessoal com foto ou utilizar o e-Título, desde que o aplicativo mostre a fotografia. Caso não tenha, será necessário apresentar um documento com foto. Veja quais são permitidos:\nCarteira Nacional de Habilitação (CNH)\nRG\nCarteira de trabalho física\nPassaporte\nCertificado de reservista\nCarteiras de categoria profissional reconhecidas por lei.\nConforme o Tribunal Regional Eleitoral, a carteira de trabalho digital não é aceita como documento de identificação na votação, assim como certidões de nascimento ou casamento.\nO título de eleitor tradicional não é obrigatório, mas pode ser usado para identificar a zona eleitoral e seção eleitoral, caso o eleitor não saiba o local de votação.