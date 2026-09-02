Eleitoras e eleitores de todo o país já podem consultar o endereço da seção eleitoral e a respectiva zona onde irão votar nas Eleições de 2026. A verificação está disponível pelo aplicativo e-Título e pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).\nA base de dados do sistema foi atualizada e contempla inclusive quem solicitou a transferência temporária de seção dentro dos prazos estabelecidos pelo calendário eleitoral (Resolução nº 23.760/2026), que se encerraram no mês passado.\nEssa modalidade de transferência atendeu cidadãos que optaram pelo voto em trânsito, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, militares, agentes de segurança pública, mesários, agentes penitenciários, além de magistrados e promotores que estarão em serviço no dia do pleito.\nVorcaro fez repasse adicional de R$ 8,5 milhões a fundo ligado a Dark Horse, diz revista