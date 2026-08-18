O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) criou novas regras para o uso de inteligência artificial (IA) na propaganda eleitoral das Eleições 2026, que teve início no último domingo (16). A intenção é evitar o uso de conteúdos falsos ou manipulados que possam prejudicar o equilíbrio das eleições e a integridade do processo eleitoral. As normas estão na Resolução nº 23.755, de 2 de março de 2026, que alterou regras da Resolução nº 23.610/2019.\nUma das principais proibições vale para os dias próximos à votação, não podendo ser publicados, republicados, mesmo de forma gratuita, nem impulsionados de forma paga novos conteúdos criados ou alterados por inteligência artificial que usem imagem, voz ou manifestação de candidata, candidato ou pessoa pública.\nSegundo a resolução, a proibição vale no período entre 72 horas antes do fim da votação e 24 horas depois do encerramento das eleições. Isso vale mesmo que o conteúdo tenha sido identificado como produzido por IA e esteja de acordo com as demais regras de identificação.