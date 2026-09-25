Quem estiver planejando passar o dia de votação das Eleições 2026 fora do seu domicílio eleitoral precisa ficar atento: não é permitido votar em candidato a deputado federal de outro estado.\nDe acordo com as normas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), quem estiver fora de seu estado de origem e habilitado para o voto em trânsito só poderá registrar voto para presidente da República.\nConforme diretrizes do TSE para 2026, a divisão por circunscrições impede o voto cruzado entre estados. Desta forma, o eleitor fica impedido de escolher representantes para a Câmara dos Deputados, o Senado, a Assembleia Legislativa e governo estadual.\nFraude à cota de gênero muda eleição para vereador em Lajeado\nAté quando candidatos têm proteção contra prisão? Veja o que diz a lei\nLula tem 37% e Flávio Bolsonaro 35% entre eleitores do TO