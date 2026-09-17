Quem for mesário nas Eleições de 2026 tem direito a se ausentar do trabalho sem prejudicar o salário. Conforme a Justiça Eleitoral, cada dia de serviço prestado garante dois dias de folga, o que vale tanto para a votação quanto para o treinamento. Quem fizer o curso e trabalhar no primeiro e no segundo turno acumula até seis dias de descanso remunerado.\nA convocação eleitoral é um dever cívico previsto em lei e não pode ser descontada pelo empregador. Veja as principais regras:\nA empresa é obrigada a liberar o trabalhador durante o treinamento presencial, incluindo o tempo de deslocamento. Quem faz o curso pela internet também ganha dois dias de folga após pegar o certificado.\nOs dias de folga devem ser combinados entre funcionário e empresa. Podem ser tirados de uma só vez ou divididos.\nO benefício não pode cair em feriados ou em dias em que a pessoa já não trabalharia.