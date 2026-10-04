Urna eletrônica eleitoral (Divulgação/TSE)\nA apuração do 1º turno das Eleições 2026 começa neste domingo (4), a partir das 17h, no horário de Brasília (DF). Os eleitores poderão acompanhar os resultados para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual em tempo real pelo g1 e pelos canais oficiais da Justiça Eleitoral.\nNo Tocantins, o g1 Tocantins terá uma página especial para acompanhar a apuração dos votos no estado, com atualização dos números conforme a totalização avançar.\nACESSE A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026 NO TOCANTINS PELO G1\nA página permite consultar a votação dos candidatos ao governo do Tocantins, Senado, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa. Também será possível acompanhar a disputa presidencial no estado.\nAlém dos números, o g1 Tocantins terá cobertura jornalística dos principais acontecimentos da apuração no estado.