O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) defendeu sua atuação no financiamento do filme que conta a história do pai, Jair Bolsonaro, em discurso realizado em Campinas, interior de São Paulo, nesta sexta-feira (15). Na última quarta (14), o site The Intercept Brasil revelou conversas nas quais o senador cobra repasses do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, para custear a produção.\n"Um filho quer fazer um filme, em homenagem ao próprio pai. Ele merece ou não merece esse filme?", questionou ele, para a plateia. "E a gente vai fazer e buscar recursos privados, tudo certo, direitinho, dentro da lei."\nO senador esteve presente no evento para lançar a pré-candidatura do deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP) ao Senado, no Hotel Royal Palm Plaza.\n'Não tenho que justificar nada para ninguém', diz Flávio Bolsonaro sobre conversas com Vorcaro