A Secretaria Municipal de Educação de Palmas (Semed) firmou um contrato de R$ 1.466.798,88 para a locação de veículos que serão utilizados em atividades administrativas e operacionais da pasta. O extrato do acordo foi publicado no Diário Oficial do Município, na edição da última sexta-feira (4).\nO contrato tem validade de 12 meses, com custo mensal de R$ 122.233,24 para os cofres públicos.\nA empresa contratada é a CS Brasil Frotas S.A., responsável por disponibilizar os veículos sem motorista e com quilometragem livre. Conforme o documento, a frota será composta por:\nCarros do tipo hatch;\nCaminhões baú 3/4;\nPicapes de pequeno porte;\nVans com capacidade para 16 passageiros.\nAlém da locação dos veículos, o contrato inclui serviços de manutenção preventiva e corretiva, seguro total e sistema de rastreamento e monitoramento por satélite.