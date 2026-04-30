O prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos), permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Jorge Saad nesta quinta-feira (30), após passar por um cateterismo de emergência. De acordo com o hospital, o prefeito deu entrada com dores intensas no peito e falta de ar.\nConforme o boletim médico, Eduardo Siqueira passou por exames de sangue e eletrocardiograma, que identificaram a progressão de lesões nas artérias coronárias.\nOs exames apontaram entupimento de até 90% em outros trechos das artérias, apesar de os stents implantados anteriormente estarem funcionando adequadamente. Diante do quadro, a equipe médica realizou uma angioplastia coronariana para implantar novos stents e restabelecer a circulação sanguínea.\nDurante o procedimento, foi utilizado ultrassom intracoronário dentro da artéria, técnica que permite maior precisão na avaliação e no tratamento das lesões.