Eduardo Siqueira Campos, prefeito de Palmas (Divulgação/Secom Palmas)\nO prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos), deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta quinta-feira (30), após evolução clínica considerada positiva pela equipe médica. Segundo boletim divulgado pela Prefeitura, ele segue estável, sem sintomas e já permanece em um quarto da unidade hospitalar.\nA atualização ocorre um dia após o procedimento cardíaco realizado em caráter de urgência, após quadro de angina instável de alto risco. A primeira-dama também publicou vídeo nas redes sociais com informações sobre a recuperação e agradecimento pelas mensagens de apoio.\nDe acordo com a nota oficial, a transferência da UTI para o quarto indica avanço no quadro clínico, com manutenção da estabilidade e ausência de sintomas. O acompanhamento médico continua, com novas atualizações previstas conforme a evolução.