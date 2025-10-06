A lei que altera o nome da principal avenida de Palmas foi sancionada durante evento de aniversário do Tocantins. Agora, a antiga Avenida Teotônio Segurado passa a se chamar Avenida Siqueira Campos. A mudança causou reações nas redes sociais. Em entrevista à TV Anhanguera, o prefeito Eduardo Siqueira Campos (Podemos) comentou sobre a decisão polêmica.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Prefeito de Palmas muda nome da Avenida Teotônio Segurado para Siqueira Campos\nA coisa mais fácil que o povo dessa cidade vai fazer é dizer assim 'pegue a Siqueira Campos à esquerda e vá ao Fórum, HGP, ao Palácio'. Teotônio está homenageado. E quem, mais do que isso, ainda não quiser, é fácil. Vá para calçada, vá para rua, enfrente o governo, enfrente bancada, enfrente vereadores, enfrente a assembleia e ganhe uma eleição", disse.