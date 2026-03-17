Segundo a Prefeitura de Palmas, além da criação de novas secretarias, estão previstos ajustes na nomenclatura de pastas e a definição de gestores, com o objetivo de aumentar a capacidade de resposta às demandas públicas. A reforma administrativa busca reorganizar a estrutura do Executivo.\nDe acordo com o prefeito, o crescimento da cidade amplia as demandas, e a gestão precisa acompanhar esse movimento. A reorganização visa melhorar a prestação de serviços e aproximar o poder público das necessidades da população. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial do Município nos dias 12 e 13 de março.\nA reforma inclui a criação da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte Público, conduzida por Walace Pimentel, que passa a concentrar as atribuições de transporte coletivo, trânsito e mobilidade urbana, absorvendo as competências da antiga Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP).