O prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (PODE) finalizou o mês de julho com uma série de alterações na composição do secretariado municipal. Entre as novidades está a escolha do vereador José do Lago Folha Filho para a Secretaria Municipal Extraordinária de Relações Institucionais (Seri).\nAs mudanças, que incluem nomeações e remanejamentos de cargos, foram publicadas no Diário Oficial da sexta-feira (31).\nEntre as principais novidades está a ascensão de Zenuvia Monteiro de Castro Delmondes, que deixa o cargo de secretária-executiva para assumir a titularidade da Secretaria Municipal de Articulação Comunitária e das Subprefeituras.\nSó um terço das falas de políticos checadas se mostram verdadeiras, diz estudo da Lupa\nSaúde de Palmas vincula recursos de emendas federais para manter bases do Samu e centros de especialidades