Prefeito Eduardo Siqueira Campos anuncia ações para o Capital da Fé e melhorias na região sul de Palmas (Kaliton Mota/TV Anhanguera)\nO tradicional festival de música cristã Palmas Capital da Fé retorna ao calendário oficial da capital em 2026. O anúncio ocorreu nesta quinta-feira (15) durante coletiva do prefeito Eduardo Siqueira Campos (Podemos) no Paço Municipal. A retomada do evento acontece após um período de suspensão em virtude de dívidas de quase R$ 300 milhões herdadas da gestão anterior. O município adotou medidas rigorosas de economia ao longo de 2025 para viabilizar o retorno das grandes programações.\nA estrutura do evento em 2026, que acontece de 14 a 17 de fevereiro, no feriado de Carnaval, no estacionamento do Estádio Nilton Santos, mantém a tradicional vila gastronômica e contará com dois palcos para as apresentações. A organização prevê espaços cobertos para garantir o conforto do público em caso de chuva. O local também abrigará lojinhas de itens cristãos para os visitantes (veja programação no final da reportagem).