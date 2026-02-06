O ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou, na quinta-feira (5), que "quem está dentro de campo, na arena política, precisa estar na mesma página" em relação à candidatura de seu irmão, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência.\nEm uma cobrança a aliados, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que "integrar um movimento e permanecer em silêncio não é neutralidade" e, sim, uma "omissão deliberada".\n"A candidatura já está posta há exatos 2 meses e o objetivo é claro: tirar o Brasil do rumo da pobreza com Lula", escreveu Eduardo em uma publicação no X (ex-Twitter).\nO ex-deputado e o irmão estão em viagem ao Oriente Médio, onde já se reuniram com autoridades como o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Segundo Eduardo, ele e Flávio estão "sendo recepcionados com respeito e honra" durante o tour internacional.